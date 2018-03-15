В американском Майами обрушился новый пешеходный мост, есть погибшие и пострадавшие. По предварительным данным, мост весом в 950 тонн упал на пять или шесть автомобилей. Cотрудники спасательных служб ведут поиски выживших.
В Майами обрушился пешеходный мост
Обрушился установленный на днях новый пешеходный мост. На месте происшествия работают спасатели.
В Майами обрушился пешеходный мост
Мост, строительство которого обошлось в более чем 14 миллионов долларов, был установлен в минувшую субботу. Он предназначался для безопасного пересечения дороги, ведущей из студенческого городка Флоридского международного университета в центр Майми.
Строительство моста в рамках масштабной программы развития транспортной инфраструктуры вокруг университета велось новейшим ускоренным методом. Мост долен был открыться для пешеходов в начале 2019 года.