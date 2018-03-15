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США

В Майами обрушился пешеходный мост

Обрушился установленный на днях новый пешеходный мост. На месте происшествия работают спасатели.

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В Майами обрушился пешеходный мост

В Майами обрушился пешеходный мост
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В американском Майами в результате обрушения нового пешеходного моста, по последним данным, погибли от шести до 10 человек. Не менее 10 раненых был доставлены в больницы. Точное число жертв и пострадавших уточняется, спасатели разбирают завалы.

Мост весом в 950 тонн упал на несколько автомобилей. Пролет моста, строительство которого обошлось в более чем 14 миллионов долларов, был установлен в минувшую субботу. Мост предназначался для безопасного пересечения дороги, ведущей из студенческого городка Флоридского международного университета в центр Майми.

Строительство моста в рамках масштабной программы развития транспортной инфраструктуры в районе университета велось новейшим ускоренным методом. Мост должен был открыться для пешеходов в начале 2019 года.

Агентства • TASS, REUTERS