В американском Майами в результате обрушения нового пешеходного моста, по последним данным, погибли от шести до 10 человек. Не менее 10 раненых был доставлены в больницы. Точное число жертв и пострадавших уточняется, спасатели разбирают завалы.
В Майами обрушился пешеходный мост
Обрушился установленный на днях новый пешеходный мост. На месте происшествия работают спасатели.
В Майами обрушился пешеходный мост
Мост весом в 950 тонн упал на несколько автомобилей. Пролет моста, строительство которого обошлось в более чем 14 миллионов долларов, был установлен в минувшую субботу. Мост предназначался для безопасного пересечения дороги, ведущей из студенческого городка Флоридского международного университета в центр Майми.
Строительство моста в рамках масштабной программы развития транспортной инфраструктуры в районе университета велось новейшим ускоренным методом. Мост должен был открыться для пешеходов в начале 2019 года.