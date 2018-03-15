НАТО защитит своих членов от любых угроз, заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг. Он сообщил, что Великобритания пока не обратилась за коллективной помощь союзников в связи с применением на её территории химического оружия.
Британия не просит НАТО о защите в связи с отравлением
НАТО защитит своих членов от любых угроз, заявил генсек Йенс Столтенберг. Он сообщил, что Великобритания пока не обратилась за коллективной помощью союзников в связи с применением на её территории химоружия.
Британия не просит НАТО о защите в связи с отравлением
Столтенберг подчеркнул, что ответ НАТО должен быть пропорциональным, соразмеренным и чисто оборонительным.
Эксперт брюссельского отделения Германского фонда Маршалла Кристин Берзина отметила, что НАТО отстает от возможных противников в подготовке к гибридным форм войны и к нападениям изнутри.
"Атака в Солсбери очень тревожит НАТО в целом, - сказала Берзина. - Её приписывают России, но ранее предполагалось, что конфликт с ней может произойти за пределами натовской территории. Генеральный секретарь перечислил сегодня целый ряд агрессивных действий, совершенных Россий в других странах. Это очень тревожно для альянса".
В НАТО усиливают защиту от на случай химического нападения, выясняют, какие страны могуть производить и применять такое оружие.
Независимый военный обозреватель Александр Гольц напоминает, что отравление Сергея Скрипаля произошло накануне президентских выборов в России:
"России не было нужды в отравлении бывшего полковника ГРУ. Более того, время было выбрано крайне неудачно. А мы знаем традицию советских - и я думаю, российских - спецслужб не проводить активных мероприятий накануне важных политических событий. Возможно, это сделал кто-то, кто ведёт свою игру. И вот до тех пор, пока мы не поймём его логики, защищиться от этого довольно сложно".