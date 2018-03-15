Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади разрезает красную ленточку: Старый мост Мосула , соединяющий две части города, раскинувшегося по обоим берегам реки Тигр, восстановлен и открыт.
Старый мост Мосула восстановлен и открыт
В Мосуле открыли мост через Тигр, разрушенный во время операции против ИГИЛ.
Старый мост Мосула восстановлен и открыт
Это жизненно важная транспортная артерия, как и четыре других, была выведена из строя в декабре 2016 года во время операции по освобождению Мосула от удерживавших город в течении двух лет боевиков группировки "Исламское государство". ВВС коалиции и по главе с США нанесли воздушные удары - как сообщалось, по просьбе властей Багдада.