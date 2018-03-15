Премьер-министр Великобритании Тереза Мэйп встретилась в Солсбери с представителями местной общественности и работниками экстренных служб.
Лондон обвиняет Москву
Премьер-министр и глава минообороны Великобритании настаивают на причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочери Юлии.
Лондон обвиняет Москву
Глава британского правительства в разговоре с журналистами повторила обвинения в адрес Москвы. "Как вы уже знаете, вчера в Палате общин я объявила о принимаемых нами мерах. Мы возлагаем ответственность на Россию за это очень наглое и отвратительное деяние, совершённое на улицах такого замечательного города".
Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон утверждает, что Россия нарушила нормы международного права. С такими заявлением он выступил в Бристоле. "Кремль нарушает международные правила игры, используя свои растущие гибридные возможности, чтобы низвергать, подрывать и влиять на страны по всему миру. Россия также вероломно использует своих агентов, чтобы вмешиваться в политические процессы других государств".
По словам Уильямсона, что Россия виновна в различных кибератаках и использует социальные сети, чтобы "распространять смятение".