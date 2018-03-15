Марина Литвиненко: "Этого недостаточно"

Вдова бывшего подполковника ФСБ России Александра Литвиненко прокомментировала действия, предпринятые британскими властями в связи с покушением на экс-агента Сергея Скрипаля. В своё время Марина Литвиненко требовала, чтобы судебные слушания по делу её мужа, отравленного полонием в Лондоне, были открытыми - а британское МВД , которое тогда возглавляла нынешний премьер Тереза Мэй, настаивало на закрытых слушаниях.

"Её реакция, - говорит Литвиненко о Мэй, - была гораздо более быстрой и целенаправленной, чем в случае с моим мужем. И теперь из Великобритании высылается больше российских дипломатов (...). Я уверена, что все они - сотрудники спецслужб. Но это не означает, что теперь нам будет безопаснее, я думаю, что нужны более строгие меры".

Марина Литвиненко считает, что британские власти в случае с её мужем действовали недостаточно жёстко, чтобы не портить отношения с Россией и выразила надежду, что на этот раз всё будет иначе:

"Конечно, британское правительство должно следовать правилам. Но нельзя играть по правилам Путина, так вы никогда не выиграете. Нельзя проявлять мягкость, чтобы никто не думал, что вы примете всё происходящее в вашей стране".

Александр Литвиненко умер в ноябре 2006 года от острой сердечной недостаточности, вызванной отравлением полонием-210. Расследование по этому делу продолжалось более 9 лет.

В январе 2016 Высокий суд Лондона обнародовал вывод, что убийство вероятно было санкционировано Москвой. Виновными назвали двух россиян, Лугового и Ковтуна, бывших сослуживцев Литвиненко, с которыми он встречался за 3 недели до смерти.