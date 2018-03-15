Россияне готовы варить сыры и пить шампанское

Россияне – на финишной прямой перед выборами 18 марта. Наш корреспондент Галина Полонская поговорила с теми, кто не только ждет перемен, но уже воплощает их в жизнь.

Знакомьтесь: Геннадий и Надежда, живут на съемной квартире на одной из окраин Москвы, Они часто спорят о политике. Геннадий – ярый сторонник Владимира Путина, Надежда на выборах собирается проголосовать за другого кандидата.

Геннадий в прошлом владел агентством недвижимости, в штате было 15 человек. Но дело пришлось закрыть, сейчас он менеджер в магазине хозтоваров.

Геннадий Шихкеримов: “Я недавно просчитывал одну бизнес идею, и пришел к выводу, что это абсолютно нереально, потому что процентная ставка, по которой я в лучшем случае я смогу получить кредит ( если мне его каким то чудом удастся взять) – это 13%. Зарабатывать надо в пять раз больше, чем ты берешь кредит, ну это просто невозможно! Какой такой может быть бизнес? Если золото только выкапывать из земли?”

Единственное, в чем Надежда и Геннадий полностью согласны, когда спорят о политике – в России пора дать дорогу малому и среднему бизнесу.

Надежда Бысик: “Нужны дешевые кредиты, нужны простые способы регистрации предприятий, то есть да, нужно как-то людям дать зарабатывать”.

Доля малого и среднего бизнеса в ВВП России составляет около 20%.

В недавнем послании к Федеральному собранию Владимир Путин поставил задачу как минимум удвоить этот показатель к 2025 году.

Препятствия на пути малого и среднего бизнеса пока только увеличиваются, и привлечь в эту сферу новых игроков будет невероятно сложно, убежден директор программы “Экономическая политика” Московского центра Карнеги Андрей Мовчан: “Налоги на малый и средний бизнес растут и будут расти, контроль за малым и средним бизнесом правовой и неправовой растет и будет расти, количество проверяющих и сложность проверок увеличивается, а рынок сокращается, поскольку падают доходы населения. На падающем рынке, при отсутствии нормальной работы в области внешнеэкономической деятельности продавать свой товар будет все тяжелее и тяжелее”.

Антон Самойлов – владелец IT компании, которая производит программное обеспечение в сфере защиты информации. Годовой оборот фирмы – 80 миллионов рублей. Государство снизило налоги для отрасли, и это – большой плюс, говорит Антон. Флагман его компании – ПО, которое позволяет сделать уникальной каждую распечатанную копию документа. В случае утечки бумажных документов можно точно знать, кто их вывел на печать. Антон утверждает, что это ноу-хау как нельзя актуально в эпоху “Викиликс”, но выход на западный рынок пока закрыт.

Антон Самойлов, генеральный директор компании “ЭвриТэг”: “Нам очень тяжело выйти на любой западный рынок по причине политической обстановки, по причине санкций, обвинений во вмещательстве в выборы в США. К компаниям, которые занимаются информационными технологиями и пусть даже косвенно, но связаны с безопасностью, так вот, к ним проявляется недоверие со стороны западных фирм, в том числе США и Европы, по одной простой причине – они боятся утечек.”

Для большинства участников этой ярмарки сыра в Москве санкции стали стимулом. Многие начали этот бизнес три года назад, и это – не совпадение. В 2014 году в ответ на санкции ЕС и США Россия запретила ввоз сыра из Европы Опустевшую нишу заполняют отечественные производители, число новых сыроваров растет как на дрожжах. Правда цены пока кусаются – от 800 до 3000 рублей за килограмм.

34-летний Алексей Зюзин – архитектор по образованию. Вместе с четырьмя партнерами он ведет фермерское хозяйство в хуторе Донском, недалеко от Воронежа. На данный момент по старинным русским рецептам там производят три сорта сыра.

Алексей Зюзин, совладелец хозяйства “КФХ Богомолов”: “Введение санкций, конечно простимулировало нас на занятие этим интересным и непростым бизнесом, мы производим небольшое количество, 200 килограмм сыра в месяц, но очень планируем наращивать производство. Нам кажется, что у нас получается это дело”.

Любовь и Виктор Горбачевы из деревни Замыцкое в Смоленской области тоже начали бизнес три года назад, работают практически круглыми сутками и пока все заработанные деньги вкладывают в развитие дела. Их конек – мягкие сыры.

Любовь Горбачева, сыровар: “Нам немножко сложно потому что покупатель привык к импортным сырам и идет переломка, что наш сыр не хуже импортного сыра”.

Малый и средний бизнес развивается не только в крупных городах. Мы – в деревне Берендеево в 160 километрах от Москвы. Здесь живет около трех тысяч человек и некоторые работают на предприятии “МетКомплект”, которое производит металлические конструкции для электрификации железных дорог.

Владельцы бизнеса, супруги Кирилл и Евгения Захаровы, показали нам производство, годовой оборот которого – 100 миллионов рублей.

Здесь работают 40 человек. Как рассказал Кирилл, было сложно найти квалифицированные кадры. И это – не единственная проблема.

Кирилл Захаров, генеральный директор ООО “МетКомплект”: ““После того как рубль ослаб относительно других валют, стоимость расходных материалов и запасных частей для станков импортного производства выросла в несколько раз, соответственно это сильно сказалось на себестоимости продукции и на нашей конкурентной способности”.

И все же Кирилл остается оптимистом, его кредо – работать не покладая рук, только так можно привести бизнес в любой стране мира, в том числе и в России, к успеху.

Кирилл Захаров, генеральный директор ООО “МетКомплект”: “Я очень хочу, чтобы власть относилась к малому бизнесу как к опоре в экономике России. Мы чувствуем пристальное внимание, но не чувствуем, что являемся опорой экономики”.

Сварщик Александр Морозов устроился в “МетКомплект” сразу после армии, ему 23 года. Он родился в Берендеево и никуда не хочет отсюда уезжать.

Его жена Ирина – бухгалтер в местной школе. Вместе они зарабатывают около 30 тысяч рублей в месяц и уверяют, что абсолютно счастливы, несмотря на то, что цены в магазинах растут.

Александр: “Сходишь в магазин, и раньше на тысячу купишь целый пакет, а сейчас вроде что-то купил, а вроде и деньги выкинул, вроде и ничего нету. Вот если бы зарплату подняли, было бы просто изумительно”.

Ирина: “Да лучше заняться частным предпринимательством”.

У супругов Морозовых есть цель:они хотят купить дом с участком. Пока откладывают с зарплаты, но на этом останавливаться не собираются.

Ирина: “У него золотые руки, и сейчас хочу эти руки в дело пустить”.

Александр: “Мне нравится холодной ковкой заниматься, хотелось бы опять же поработать на себя..”

А риски не страшат?

Александр: “Нужно попробовать.не попробуешь, не поймешь!”

Ирина: “Да! Кто не рискует, тот не пьет шампанское!”