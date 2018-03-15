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Срочная новость

Global Japan

Япония готова обучить молодых африканцев

В очередном выпуске программы “Глобально о Японии” мы познакомим вас с уникальной инициативой Страны Восходящего Солнца – приглашать на учебу и стажировку молодых…

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Япония готова обучить молодых африканцев

Япония готова обучить молодых африканцев
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В очередном выпуске программы “Глобально о Японии” мы познакомим вас с уникальной инициативой Страны Восходящего Солнца – приглашать на учебу и стажировку молодых африканцев. С чем возвращаются стипендиаты на родину? Может ли эта “золотая молодежь” стать настоящим двигателем роста на Черном континенте?