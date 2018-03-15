В очередном выпуске программы “Глобально о Японии” мы познакомим вас с уникальной инициативой Страны Восходящего Солнца – приглашать на учебу и стажировку молодых африканцев. С чем возвращаются стипендиаты на родину? Может ли эта “золотая молодежь” стать настоящим двигателем роста на Черном континенте?
Япония готова обучить молодых африканцев
В очередном выпуске программы “Глобально о Японии” мы познакомим вас с уникальной инициативой Страны Восходящего Солнца – приглашать на учебу и стажировку молодых…
Япония готова обучить молодых африканцев
AFRICAN STUDENTS ATTENTION !#Scholarships #AfricanStudents #Japan #MasterDegree #Internships #opportunitieshttps://t.co/WQv87pvoEs pic.twitter.com/BlOPMD9Txw— Edu-Club.net (@EduClubNet) 6 octobre 2017