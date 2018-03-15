Греция отказала Турции

Греческий суд отклонил запрос Турции об экстрадиции молодой женщины, которая была среди девяти подозреваемых турецких боевиков, арестованных в Афинах перед официальным визитом президента Эрдогана в конце прошлого года. В среду судейская коллегия постановила, что 21-летней Халаз Секер на родине грозит судебное преследование по другим делам, и что ее жизнь может оказаться под угрозой, если она вернется в Турцию.