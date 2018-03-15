Греческий суд отклонил запрос Турции об экстрадиции молодой женщины, которая была среди девяти подозреваемых турецких боевиков, арестованных в Афинах перед официальным визитом президента Эрдогана в конце прошлого года. В среду судейская коллегия постановила, что 21-летней Халаз Секер на родине грозит судебное преследование по другим делам, и что ее жизнь может оказаться под угрозой, если она вернется в Турцию.
Греция отказала Турции
Греческий суд отклонил запрос Турции об экстрадиции молодой женщины, которая была среди девяти подозреваемых турецких боевиков, арестованных в Афинах перед официальным визитом президента Эрдогана.
Греция отказала Турции
Судьи также постановили, что некоторые факты, по которым ее разыскивали турецкие власти, например, участие в акциях протеста, не являются преступлениями.
В ноябре прошлого года греческая полиция задержала 9 турецких граждан, которых подозревали в подготовке покушения на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.