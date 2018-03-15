После месяцев практически непрекращающихся бомбардировок люди массово выходят из осаждённой сирийской армией Восточной Гуты. За считанные часы линию фронта пересекли тысячи людей. Российское командование рапортует, что по гуманитарному коридору из зоны конфликта ежечасно проходят более восьмисот человек. Большой поток беженцев наблюдают правозащитники и иностранные журналисты.
Тысячи людей бегут из Восточной Гуты
В условиях перемирия стала возможна самая масштабная эвакуация мирных жителей с начала наступления сирийской армии
Тысячи людей бегут из Восточной Гуты
Одновременно в Восточную Гуту заехал ещё один конвой с гуманитарной помощью: он доставил почти полторы сотни тонн продовольствия, детского питания и медикаментов. Гуманитарная помощь и массовый исход мирных жителей стали возможны, благодаря гуманитарному перемирию, которое началось с девяти утра по местному времени. Как отмечают информагентства со ссылкой на своих корреспондентов, как минимум в первые часы действительно не стреляли, в отличие от прежних попыток обеспечить безопасность для желающих выйти из зоны боевых действий.
Эту эвакуацию называют самой масштабной с начала наступления сирийской правительственной армии на позиции противников Дамаска в Восточной Гуте.