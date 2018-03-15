"Мы, лидеры Франции, Германии, Соединенных Штатов и Соединенного Королевства испытываем отвращение к нападению, совершенному против Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, Великобритания, 4 марта 2018 года", — говорится в тексте совместного заявления лидеров Франции, ФРГ, США и Великобритании. Главы государств потребовали от России раскрыть программу разработки газа "Новичок".
Франция, ФРГ, США и Великобритания: "Инцидент в Солсбери — угроза безопасности"
Лидеры четырех стран в совместном заявлении осудили инцидент с отравлением в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочери Юлии.
Франция, ФРГ, США и Великобритания: "Инцидент в Солсбери — угроза безопасности"
Канцлер Ангела Меркель, президент Эммануэль Макрон, Дональд Трамп и премьер Тереза Мэй призвали Россию высказать свою позицию по всем вопросам, которые связаны с нападением в Солсбери", —отмечается в документе. "Россия, прежде всего, должна в полном объеме раскрыть Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) программу по разработке газа "Новичок", - подчеркнули лидеры четырех стран.
4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, проживающие в Великобритании, подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра в Солсбери, сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии. Британский премьер Тереза Мэй, обвинив Россию в "незаконном использовании силы" на территории королевства, объявила о высылке 23 российских дипломатов и других мерах в отношении Москвы. Российская сторона категорически отвергла свою причастность к инциденту и анонсировала скорое принятие ответных шагов.