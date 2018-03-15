Совместно с European Business Summit и компанией Qualifio телеканал euronews организует опрос-голосование для отбора кандидатов на Европейскую Премию Лидерства.
Евросоюз: отдай свой голос за персону года
euronews участвует в открытом опросе с целью выбрать персону (European Leadership Award) года среди европейских политических лидеров, крупных предпринимателей, владельцев стартапов и пионеров технологических инноваций.
Евросоюз: отдай свой голос за персону года
Как присуждается Европейская Премия Лидерства?
Кандидатов в персоны года Евросоюза предложат редакция euronews и European Business Summit. В течение двух недель мы предлагаем вам выбрать одного из кандидатов в пяти категориях: политики, главы компаний, владельцы стартапов, пионеры технологических инноваций и выдающиеся личности.
Награждение
Церемония награждения пройдёт в Брюсселе 22 мая и будет транслироваться в прямом эфире на euronews.
Для участия в голосовании нажмите VOTE!