В тексте резолюции, принятой в четверг на пленарной сессии в Страсбурге, говорится, что Европарламент решительным образом осуждает все проявления жестокости в Сирии, широкомасштабные нарушения прав человека и международного гуманитарного права, имевшие место в ходе конфликта. Депутаты уверены, что эскалация ситуации в Африне может привести к противоборству между турецкими силами с одной стороны и войсками Башара Асада или российским войсками с другой, а также к росту напряженности в отношениях с США.

В ответ президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил евродетпутатов "не обольщаться". Он сказал: "Мы не уйдем оттуда, пока работа не будет выполнена. У нас находятся три с половиной миллиона сирийцев. Европарламенту нечего сказать Турции. И все, что он считает нужным сказать по этому вопросу, в одно ухо влетит, а через другое — вылетет".

А по мнению турецкого министра по делам ЕС Омера Челик , принятая резолюция демонстрирует, что Европарламент "поддерживает террористов".

Ранее официальный представитель президента Турции заявил что у Анкары "нет планов передать регион Африн под управление Асада после завершения операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований. Вместе с тем накануне глава МИД Турции Мевлю ЧАвушоглу заявил о поддержке территориальной целостности Сирии.

Из-за осады Африна Число беженцев на севере Сирии выросло до 170 тысяч.

Генштаб ВС Турции объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) и партии "Демократический союз" в районе Африн, где проживают около 1,5 млн сирийских курдов. Эти организации Анкара считает террористическими. СНС, против которых главным образом направлена турецкая операция, являются костяком курдской коалиции "Силы демократической Сирии", пользующейся поддержкой американцев.