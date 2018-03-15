Нынешний февраль вновь оказался теплее обычного: рекордный подъем температуры был зафиксирован в некоторых районах Арктики. Необычное для этого сезона потепление синоптики отметили на территориии США, Мексики, в Закавзказье, ближневосточном регионе и на севере Африки.
Февральские сюрпризы: за теплом - в Арктику
Февральские сюрпризы: за теплом - в Арктику
Нынешний февраль вновь оказался теплее обычного: рекордный подъем температуры был зафиксирован в некоторых районах Арктики.
Метеорологи не верили своим глазам: целую неделю в феврале дневная температура в Арктике была на 30 градусов выше сезонной нормы. Нетипичное тепло в этой части планеты, столкновение холодных и теплых потоков воздуха спровоцировало появление циклона “Зверь с Востока”, который принес минусовую температуру, снег и ветер в Европу – в самый канун весны.
‘Beast from the East 2’ to cover UK in sleet and snow with more Siberian weatherhttps://t.co/9SqhBpv0jc pic.twitter.com/dfbBCynhez— Daily Mirror (@DailyMirror) 13 mars 2018
В итоге февраль в Старом Свете в этом году оказался холоднее обычного, за исключением некоторых теплых анклавов – на крайнем севере и на юго- востоке континента.