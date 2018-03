Февральские сюрпризы: за теплом - в Арктику

Метеорологи не верили своим глазам: целую неделю в феврале дневная температура в Арктике была на 30 градусов выше сезонной нормы. Нетипичное тепло в этой части планеты, столкновение холодных и теплых потоков воздуха спровоцировало появление циклона “Зверь с Востока”, который принес минусовую температуру, снег и ветер в Европу – в самый канун весны.

‘Beast from the East 2’ to cover UK in sleet and snow with more Siberian weatherhttps://t.co/9SqhBpv0jc pic.twitter.com/dfbBCynhez