В марте этого года исполняется ровно 7 лет с начала вооруженного конфликта, все ужасы которого в полной мере испытала на себе семья Мухаммед из маленькой деревни в окрестностях Пальмиры.
Сирия: 7 лет войны
Дети войны - печальное наследие вооруженного конфликта в Сирии
Сирия: 7 лет войны
Мухаммед - дитя войны. Ему было всего два месяца, когда в Сирии вспыхнула гражданская война.
Привычный образ жизни семьи, в которой родился Мухаммед, изменился отнюдь не в одночасье. Сначала стало туго с продуктами, потом появились непонятные вооруженные люди, которые стали угрожать местным жителям. А однажды деревня подверглась артобстрелу. Несколько человек были убиты на месте, а в руку мальчика попал осколок снаряда.
"Мы не могли отвезти его в больницу из-за обстрелов. А когда все-таки сумели добраться до госпиталя, то медики сказали, что кисть руки надо ампутировать", - говорит отец мальчика Хусейн Ибрагим.
После этого родители приняли решение покинуть свой дом и искать убежище в соседнем Ливане. Они последователи тем же путем, что и 5 миллионов обыкновенных сирийцев, ставших беженцами из-за войны.
Помимо ранения у Мухаммеда серьезные проблемы со слухом. В Бейруте он попал в школу для глухих и слабослышащих. Повезло.
"Мы хотели бы принимать больше детей сирийских беженцев. Но у нас просто недостаточно для этого средств", - говорит одна из преподавательниц специализированной школы Ядис Шауиш.
По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, таких детей, как Мухаммед, по меньшей мере миллион. Миллион сирийских детей-беженцев, единственные воспоминания которых о Сирии - это война.
Учителя отмечают, что ребенок делает заметные успехи. Несмотря на пережитое, мальчик быстро адаптировался к новым условиям жизни и не унывает.
Родители Мухаммеда надеются, что однажды им удастся вернуться на родину. Однако больше всего на свете они хотели бы, чтобы у их сыновей и дочерей было нормальное детство и мирное небо над головой.