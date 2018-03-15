Сирия: 7 лет войны

В марте этого года исполняется ровно 7 лет с начала вооруженного конфликта, все ужасы которого в полной мере испытала на себе семья Мухаммед из маленькой деревни в окрестностях Пальмиры.

Мухаммед - дитя войны. Ему было всего два месяца, когда в Сирии вспыхнула гражданская война.

Привычный образ жизни семьи, в которой родился Мухаммед, изменился отнюдь не в одночасье. Сначала стало туго с продуктами, потом появились непонятные вооруженные люди, которые стали угрожать местным жителям. А однажды деревня подверглась артобстрелу. Несколько человек были убиты на месте, а в руку мальчика попал осколок снаряда.

"Мы не могли отвезти его в больницу из-за обстрелов. А когда все-таки сумели добраться до госпиталя, то медики сказали, что кисть руки надо ампутировать", - говорит отец мальчика Хусейн Ибрагим.

После этого родители приняли решение покинуть свой дом и искать убежище в соседнем Ливане. Они последователи тем же путем, что и 5 миллионов обыкновенных сирийцев, ставших беженцами из-за войны.

Помимо ранения у Мухаммеда серьезные проблемы со слухом. В Бейруте он попал в школу для глухих и слабослышащих. Повезло.

"Мы хотели бы принимать больше детей сирийских беженцев. Но у нас просто недостаточно для этого средств", - говорит одна из преподавательниц специализированной школы Ядис Шауиш.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, таких детей, как Мухаммед, по меньшей мере миллион. Миллион сирийских детей-беженцев, единственные воспоминания которых о Сирии - это война.

Учителя отмечают, что ребенок делает заметные успехи. Несмотря на пережитое, мальчик быстро адаптировался к новым условиям жизни и не унывает.

Родители Мухаммеда надеются, что однажды им удастся вернуться на родину. Однако больше всего на свете они хотели бы, чтобы у их сыновей и дочерей было нормальное детство и мирное небо над головой.