Будапешт: Юбилейный марш с политическими лозунгами

В Венгрии прошли многотысячные акции, приуроченные к юбилею революции 1848 г. Главный национальный праздник традиционно служит площадкой для политических выступлений. Свою речь лидер правящей партии «Фидес» Виктор Орбан использовал, чтобы пригрозить оппонентам в преддверии выборов: «Мы спокойные и вежливые люди, но мы не слепые и не наивные. После выборов мы расквитаемся с ними морально, законно и политически».

Главным конкурентом Орбана в этом году называют партию «Йоббик», которая в последнее время дистанцируется от праворадикальных взлядов, за которые её критиковали. По словам лидера партии Габора Воны, «Важно не то, что нас разделяет. Важно то, что объединяет».

Вместе в Будапеште митинговали левые и либералы. Социалистическая партия является самой многочисленной оппозиционной силой в парламенте. Согласно опросам, на выборах она может занять третье место, так что будет в большей степени заинтересована в коалиции.

Как передаёт корреспондент «Евроньюс» в Будапеште Даниэль Божек, на демонстрацию с участим премьер-министра Виктора Орбана многие приезжали из Польши и Трансильвании. В то же время, были видно, что на акции оппозиционных партий в столице выходили в основном жители самого Будапешта, а также других крупных городов.