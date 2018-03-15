Кто должен лечить нелегалов?

В организации «Медики мира» считают, что власти наоборот должны взять на себя решение проблем неблагополучных семей. В качестве примера приводят историю Рашиды и Сакина, которые не могут расплатиться за рождение дочки.

Выходцы из Марокко должны заплатить более пяти тысяч евро за роды. Отец уверяет, что делает для своей семьи всё, что может, но эта сумма для него неподъёмна. Мать рассказывает, что фактически лишена доступа к бесплатной экстренной медицинской помощи. Платиться приходится всякий раз, когда «Медики мира» не приходят на выручку.

Теоретически, такие операции должны относиться к экстренной медицинской помощи, - отмечают правозащитники. Они обвиняют чиновников в создании препятствий для регистрации оказанных услуг в качестве бесплатных.

Представитель «Медиков мира» Рут Шримплинг часто слышит разговоры о том, что мигранты приехали в Европу, чтобы воспользоваться развитой системой социальной защиты. По мнению Шримплинг, эти заявления не имеют общего с реальностью и порождают ксенофобию.

Сторонники медицинской реформы говорят , что новая система призвана бороться со злоупотреблениями. Критики уверяют, что за медицинской помощью обращаются лишь 10% лиц без официальной регистрации. Расходы на их обслуживание составляют 0.2 процента от бюджета социальной защиты. Вопрос о судьбе инициативы сейчас в руках бельгийских парламентариев, которые рассматривают законопроект.