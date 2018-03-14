Винсент Макавини, «Евроньюс»:
«Ясное послание Владимиру Путину»
Наш корреспондент — о выступлении Терезы Мэй в парламенте
«Ясное послание Владимиру Путину»
После того, как в полночь истёк срок, после которого не был получен ожидаемый ответ от России, Тереза Мэй в парламенте, как и обещала, выступила с жёстким заявлением, огласив ряд мер, задача которых — оправить Владимиру Путину ясное послание: хватит значит хватит.
Западные лидеры стараются осмотрительно вести подобные дела с Кремлём — из опасений ответных мер. Однако премьер заявила, что после сарказма и неуважения, высказанного Россией, необходимо принять меры.
Высылка 23 российских дипломатов, которые, по словам Мэй, скрытно работали на разведку, — крупнейшее подобное событие после пика Холодной войны 30 лет назад. Российское посольство ответило без промедления, в своём «Твитере» назвав это враждебным актом.
В парламенте премьер заручилась поддержкой лидеров почти всех ведущих партий — кроме лейбориста Джереми Корбина, который настаивал на активном диалоге и даже предложил отправить образец вещества российским специалистам. Однако его раскритиковали даже однопартийцы.
Тереза Мэй заявила, что её поддержали союзники — Америка, ЕС и НАТО — но она продолжит призывать международное сообщество к консенсусу.