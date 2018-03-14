Вместо школьных занятий - митинги. Вместо ручек - в руках плакаты с лозунгами "Нет - оружию", "Защитите нас", "Мысли и молитвы не остановят пули".

В среду десятки тысяч американских учеников приняли участие в масштабной акции протеста против свободной продажи оружия под названием "Национальная школьная забастовка".

REUTERS/Joshua Roberts

"Мы повернулись спиной к тем людям, которые не хотят вступиться за нас. Мы надеемся, что это привлечет их внимание к проблеме, что они поймут, наконец, за что мы боремся", - объясняет одна из участниц акции.

"Мы требуем запретить "скользящие приклады". Речь не о полном запрете на владение оружием во всех штатах. Мы - за то, чтобы конгрессмены перестали брать деньги у Национальной стрелковой ассоциации. Но самое главное: мы хотим, чтобы ужесточили контроль, усилили проверки, чтобы получить оружие было действительно непросто", - говорит этот юный манифестант.

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От Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, от Чикаго до Хьюстона... Акция стартовала в 10 часов утра в городах Восточного побережья США. Ровно в это же время в каждом часовом поясе страны к "Национальной школьной забастовке" присоединялись всё новые и новые города.

Изначально планировалось прекратить занятия ровно на 17 минут - в память о 17 жертвах бойни в Паркленде. Но по истечении этого времени, далеко не все ученики вернулись за школьные парты.

REUTERS/Rick Wilking

Акцию поддержали некоторые американские телеканалы, прервав телевизионное вещание.

На 24 марта запланирован ещ`ё один масштабный митинг в Вашингтоне и ряде других крупных городов страны.