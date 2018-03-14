Семь тысяч пар обуви выложили участники безмолвной акции протеста перед Капитолием в столице США. Именно столько детей и подростков погибло в стране с 2012 года от вооруженных нападений. Представители общественной организации Avaaz - инициатора этой акции, таким образом призвали Конгресс перейти к реальным действиям для прекращения насилия и сохранения детских жизней, а именно - к реформированию закона о владении оружием.
Мемориал в честь убитых детей
Семь тысяч пар обуви выложили участники безмолвной акции протеста перед Капитолием в столице США.
Мемориал в честь убитых детей
Эмма Руби-Сакс, заместитель главы общественной организации Avaaz:
"Это неприемлемо. Это не то будущее, которого мы хотим для наших детей. Этот мемориал выражает цену насилия в человеческих жизнях и требует действий от наших законодателей".
Ещё одним из поводов для проведения акции послужила недавняя стрельба во Флориде. В феврале 2018 года бывший ученик одной из средних школ Паркленда 19-летний Николас Круз расстрелял 17 человек из винтовки. На минувшей неделе ему были предъявлены обвинения в умышленном убийстве и покушении на убийство - в общей сложности по 34 пунктам. Прокуратура во вторник уведомила суд о намерении добиваться для Круза смертного приговора.