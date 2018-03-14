Мемориал в честь убитых детей

Семь тысяч пар обуви выложили участники безмолвной акции протеста перед Капитолием в столице США. Именно столько детей и подростков погибло в стране с 2012 года от вооруженных нападений. Представители общественной организации Avaaz - инициатора этой акции, таким образом призвали Конгресс перейти к реальным действиям для прекращения насилия и сохранения детских жизней, а именно - к реформированию закона о владении оружием.