"Смотрите на звёзды, а не под ноги"... Коллеги из мира науки, политики, актеры и музыканты вспоминают Стивена Хокинга - выдающегося британского физика, который скончался в среду.
"Смотрите на звёзды": каким мир запомнит Стивена Хокинга
Коллеги из мира науки, политики, звёзды Голливуда вспоминают выдающегося британского физика Стивена Хокинга, который скончался в среду.
"Смотрите на звёзды": каким мир запомнит Стивена Хокинга
"Посол науки, открывший новые возможности Вселенной", - пишет в своем микроблоге НАСА. "Вдохновитель, защитник, ученый, пополнивший человеческие знания", - добавляет "Гринпис".
"Мир потерял человека, обладающего колоссальным умом и стойкостью духа", - считает изобретатель Тим Бернерс Ли. Кончина Хокинга оставила " интеллектуальный вакуум в науке", - уверен астрофизик Нил Деграсс Тайсон. Но абсолютной пустоты нет. Воспринимайте это как вакуумную энергию, которая пронизывает ткань пространства-времени", - заключил он.
"Важно - не сдаваться", - написал глава Европейской комиссии Дональд Туск, памятуя о тяжёлой борьбе с болезнями, которую вёл Хокинг на протяжении всей жизни. Соболезнования его родным и близким в одной из соцсетей также выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди.
"Величайший враг знания - это не невежество, это иллюзия знания", - процитировала учёного рок-дива Кортни Лав.
"Покойся с миром, Стивен Хокинг", - написала известная голливудская актриса Шэрон Стоун.
Из Twitter солиста группы Aerosmith Стивена Тайлера: "Вы знали эту Вселенную лучше, чем все мы. Вы изменили мир и оставили в нем след. Бесконечно спасибо его семье. Да благословит Господь Стивена Хокинга".