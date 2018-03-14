Президент США Дональд Трамп в ходе своего визита в Калифорнию посетил площадку, на которой было построено восемь пробных макетов будущей стены на границе с Мексикой. Ее строительство было одним из основных предвыборных обещаний Трампа. По мнению американского лидера, "настоящая стена" остановит до 99% нелегальных мигрантов, а также наркотрафик.
Стена Трампа
Президент США Дональд Трамп в ходе своего визита в Калифорнию посетил площадку, на которой было построено восемь пробных макетов будущей стены на границе с Мексикой.
Стена Трампа
Согласно оценкам экспертов, затраты на строительство могут составить до 25 миллиардов долларов. В одном из своих недавних интервью Трамп отметил, что сначала США построят стену, а затем потребуют у Мексики компенсацию.
Акцию протеста против проекта устроили по другую сторону границы мексиканские граждане. Они заявили, что все это смешно и миграция не может быть остановлена.
"Проблема миграции или миграционный феномен - это человеческое явление и люди будут передвигаться независимо от чего-либо. Этот барьер можно преодолеть, его можно пробить, под ним можно проложить туннель, перелететь на самолете, а кроме того, можно пересечь вполне легально - при помощи коррумпированных пограничников", - говорит один из протестующих.
Визит Трампа также сопровождался многочисленными акциями протеста в Сан-Диего, в который ежедневно из Мексики приезжают десятки тысяч людей на работу и учебу.