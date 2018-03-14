Стена Трампа

Президент США Дональд Трамп в ходе своего визита в Калифорнию посетил площадку, на которой было построено восемь пробных макетов будущей стены на границе с Мексикой. Ее строительство было одним из основных предвыборных обещаний Трампа. По мнению американского лидера, "настоящая стена" остановит до 99% нелегальных мигрантов, а также наркотрафик.