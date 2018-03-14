В конце февраля в Словакии был найден мертвым 27-летний журналист Ян Кучак, занимавшийся антикоррупционными расследованиями. Его последняя незавершенная статья называлась "Итальянская мафия в Словакии: её щупальца дотянулись до политики".
Убийство журналиста вызвало в Словакии политический кризис
Убийство журналиста вызвало в Словакии политический кризис. Европарламент почтил память Яна Кучака и обсудил меры по защите работников СМИ.
Убийство журналиста вызвало в Словакии политический кризис
В Страсбурге Европарламент почтил память Кучака и обсудил меры по защите работников СМИ.
Зелёный депутат из Венгрии заявил о причастности мафии к хищению фондов Евросоюза:
«Посетив Словакию, я обнаружил систематические проблемы с контролем за расходованием фондов ЕС, - сказал Бенедек Явор. - С этим сталкиваются другие страны-члены, помимо Словакии".
В Братиславе в минувшие выходные прошла самая крупная демонстрация после падения коммунистического режима. Её участники требовали изгнания зарубежных преступных группировок и выражали одобрение журналистских расследований.
Словацкий евродепутат от оппозиционных консерваторов Иван Штефанец считает, что убийство Кучака вызвало в стране политический кризис. Он сказал, что досрочные выборы в Словакии— это самое справедливое и лучшее решение для страны».
Словакия помещена под особое наблюдение главных учреждений Евросоюза. В среду премьер-министр Роберт Фицо заявил о готовности покинуть свой пост под давлением оппозиции и произошедшего раскола в правящей партийной коалиции. Ранее ушел в отставку глава МВД Роберт Калиняк.