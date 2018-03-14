Россия не оставит без ответа действия британского премьер-министра Терезы Мэй. Об этом заявил российский посол Александр Яковенко. Конкретные ответные шаги не озвучены, но дипломат подчеркнул, что в подобных ситуациях всегда действует принцип взаимности.
«Явная и грубая провокация»
В Москве возмущены решением Лондона «говорить на языке ультиматумов» и обещают ответить на действия Терезы Мэй
«Явная и грубая провокация»
Александр Яковенко, посол РФ в Великобритании:
«Мы считаем, что меры, предпринятые британским правительством, не имеют ничего общего со случившимся в Солсбери. Мы считаем это настоящей серьёзной провокацией, и в любом случае мы не собираемся общаться путём ультиматумов».
В России с самого начала не скрывали возмущения тем, что в Лондоне предположение о вине Москвы озвучили, не предъявив доказательств и не задействовав механизм Организации по запрещению химического оружия, как того требуют международные договорённости.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России:
«Если говорить о нашей оценке того, что происходило на протяжении всех этих дней, то это безусловно политическое пропагандистское шоу, которое было устроено главой Великобритании — премьер-министром. Эта компания была построена на явной и грубой провокации».