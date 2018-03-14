Голосуй желудком: «Явлинский» — с яблочным джемом, «Жириновский» — с двойным беконом и острым соусом, «Путин» — с большой говяжьей котлетой и яйцами.
Голосуй желудком!
Предвыборная гонка в России стимулирует кулинарное разнообразие: бургер «Явлинский» с яблочным джемом, коктейль «Жирный вольф» из пива и абсента
Голосуй желудком!
Бургер-бар в Краснодаре предлагает предвыборное меню. Бургеров, правда, всего пять — меньше, чем имён в бюллетене. Но они участвуют в самом настоящем волеизъявлении: кого больше съедят — тот и победил.
«Результаты будут после 19-го числа, после подведения итогов основных выборов. Мы посмотрим, сошлись ли наши результаты с общественными или нет», — говорит шеф-повар Александр Некрасов.
Как и положено, у всех кандидатов равные шансы: все президентские бургеры стоят одинаково.
Краснодарцы не одиноки: предвыборная гонка стимулирует кулинарное разнообразие. Ради него вспоминают даже о тех, кто в выборах не участвует: так, в Красноярске создали бургер «Навальный» с рыбкой. В меню, правда, написано, что сейчас он недоступен: рыбка арестована.
В барах появляются коктейли «Розовая лошадь» со стразами, цветами и сахаром, и «Жирный вольф» из абсента и пива.