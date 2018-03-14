США: "За убийством Скрипаля стоит Кремль"

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что доверие к этому органу международного сообщества будет подорвано, если другие страны не смогут призвать Россию к ответу за случившееся: "Государства-члены ООН говорят, что они выступают против использования химического оружия при любых обстоятельствах. Здесь и сейчас страна, постоянный член Совета Безопасности ООН обвиняется в применении отравляющих веществ на территории иностранного государства. Если Россия не будет призвана отвечать за то, что она совершила, доверие к Совету Безопасности будет подорвано".

Посол России при ООН Василий Небензя назвал обвинения британской стороны голословными и безответственными, он заявил, что ними стоит сознательное стремление очернить Россию.

Он также сказал, что трудно понять, какие мотивами могла руководствоваться Россия, чтобы совершить подобное, понимая, какой резонанс за этим может последовать, тем более в контексте президентских выборов, которые пройдут через несколько дней, и перед грядущим футбольным первенством.