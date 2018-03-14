США: "За убийством Скрипаля стоит Кремль"

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что доверие к этому органу международного сообщества будет подорвано, если другие страны не смогут призвать Россию к ответу за случившееся: "Государства-члены ООН говорят, что они выступают против использования химического оружия при любых обстоятельствах. Здесь и сейчас страна, постоянный член Совета Безопасности ООН обвиняется в применении отравляющих веществ на территории иностранного государства. Если Россия не будет призвана отвечать за то, что она совершила, доверие к Совету Безопасности будет подорвано".

Посол России при ООН Василий Небензя назвал обвинения британской стороны голословными и безответственными, он заявил, что за ними стоит сознательное стремление очернить Россию.

Он также сказал, что трудно понять, какие мотивами могла руководствоваться Россия, чтобы совершить подобное, понимая, какой резонанс за этим может последовать, тем более, в контексте президентских выборов, которые пройдут через несколько дней, и перед грядущим футбольным первенством.