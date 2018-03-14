В полночь по Гринвичу закончилось время, предоставленное Британией России для объяснения причин отравления Сергея Скрипаля и его дочери. В среду премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй предполагает сообщить о тех мерах, которые правительство страны намерено предпринять в качестве ответа на драму в Солсбери.
Британия готовится объявить об ответных мерах в отношении России
Срок ультиматума истек, и Соединенное Королевство готовится объявить о мерах в ответ на покушение на Сергея Скрипаля и его дочь в Солсбери.
Британия готовится объявить об ответных мерах в отношении России
Посольство Российской Федерации заявило в серии твитов, что несмотря на просьбу сообщить состав нервно-паралитического газа и допустить к расследованию инцидента специалистов из Москвы, официальный Лондон это проигнорировал, и случившееся стало новым поводом для Британии дискредитировать Россию.
Вновь была подтверждена поддержка США своего союзника. Хозяин Белого Дома сообщил, что Америка стоит с Британией плечом к плечу, то же самое Трамп сказал в телефонном разговоре с британским премьером.
В качестве ответных мер Соединенное Королевство может выслать дипломатов, бойкотировать грядущий футбольный чемпионат, запретить вещание российских государственных медиа на своей территории, а также заморозить те финансовые авуары, что имеют российское происхождение.