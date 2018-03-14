Начальник Генерального штаба ВС России генерал Валерий Герасимов предостерег американское руководство от решения сирийского кризиса с помощью ударов. Он заявил, что имеется достоверная информация о подготовке боевиками инсценировки применения сирийской армией химического оружия.
Сирийский кризис: угрозы и переговоры
Россия готова принять ответные меры против возможного ракетного удара США по Дамаску. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС России генерал Валерий Герасимов.
Сирийский кризис: угрозы и переговоры
Он рассказал, что, по его сведениям, уже готова "массовка" из гражданских лиц, детей и женщин, и даже некоторые СМИ, оснащенные спутниковой связью, уже выдвинулись на место. По словам генерала Герасимова, в случае нанесения США удара по Дамаску, Россия не замедлит с ответом, если возникнет угроза жизни российских граждан, военных или гражданских лиц.
О том, что США могут применить силу против режима Асада в случае использования Дамаском химического оружия в Восточной Гуте, в начале недели заявила постпред страны при ООН Никки Хейли.
Вечером во вторник у Валерия Герасимова состоялся телефонный разговор с Джозефом Данфордом, председателем Объединенного комитета начальников штабов. В беседе была затронута ситуация в Сирии.
Пентагон отметил, что "американская сторона призвала Россию перестать отвлекать внимание и заставить режим Асада прекратить издевательства над невинными сирийскими гражданами, а также разрешить доставить гуманитарную помощь жителям Восточной Гуты".