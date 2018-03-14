Лондонская полиция сообщила, что смерть Николая Глушкова расследуется контр-террористическим отделом Скотланд-Ярда пока как "необъяснимая".
Смерть Глушкова "необъяснима"
68-летний Николай Глушков, соратник и друг магната Бориса Березовского, был найден мертвым в собственном доме. Как сообщается, его обнаружила дочь, и на теле Глушкова были следы "удушения".
Смерть Глушкова "необъяснима"
Также было сказано, что не найдено свидетельств, что она связана с покушением на убийство Сергея Скрипаля, произошедшего 10 дней назад в Солсбери.
Вечером в понедельник полицию вызвали по адресу, по которому проживал Глушков. Он был найден мертвым. Были сообщения, что дочь Глушкова обнаружила его тело со следами, как было сказано, "удушения".
Глушков был близким другом российского магната Бориса Березовского, который также был мертвым найден пять лет назад в поместье бывшей жены, и тоже со следами удушения. Полиция тогда сочла эту смерть самоубийством.