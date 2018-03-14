15 лет назад Канта, находясь в Вильнюсе, убил свою подругу Мари Трентиньян, дочь Жан-Луи Трентиньяна. Канта судили в столице Литвы, приговорив к 8-летнему тюремному сроку, который он начал там же отбывать, затем его перевели во французское пенитенциарное учреждение.
Бертран Канта - персона нон грата
Имя известного французского музыканта Бертрана Канта вычеркнуто из программ грядущих летних фестивалей.
Бертран Канта - персона нон грата
Канта отсидел за убийство 4-ре года.
Попытка участия в фестивалях провалилась: его концерты были отменены, поскольку их бойкотировали зрители. В итоге Канта сообщил о том, что принимает эту ситуацию и понимает скорбь близких Мари Трентиньян, напомнив, правда, что свое он уже отсидел.