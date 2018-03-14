Владимир Путин принял участие в митинге-концерте в честь четвёртой годовщины присоединения Крыма к России, который прошел в Севастополе на площади Нахимова. Президент России назвал результаты референдума 2014 г. "восстановлением исторической справедливости, которая была нарушена еще в советские времена".
Путин посетил Крым с предвыборным визитом
Он проинспектировал строительство Крымского моста и выступил на митинге в Севастополе.
Путин посетил Крым с предвыборным визитом
Владимир Путин: "Вы своим решением показали всему миру, что такое настоящая, а не показная, демократия. Вы пришли на референдум и приняли решение, проголосовали за свою будущее и за будущее ваших детей".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поездка Путина в Крым - рабочая, а митинг в Севастополе не связан с выборами президента. Однако, со сцены звучали призывы к собравшимся проголосовать на выборах за действующего президента.
По дороге в Крым Путин посетил автомобильную часть Крымского моста, где пообщался с мостостроителями. Он выразил надежду, что автомобилисты смогут воспользоваться мостом уже этим летом. По словам строителей, движение по мосту будет запущено в мае.
Президент Украины Петр Порошенко охарактеризовал поездку Владимира Путина в Крым как "опасную провокацию". Украина называет присоединение Крыма к России "оккупацией", а Евросоюз "незаконной аннексией".