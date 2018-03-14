Срочная новость

Срочная новость

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"Госпожа Меркель, помогите мне!"

В среду возле здания немецкого парламента в Берлине неизвестный мужчина бросился к Ангеле Меркель с криками о помощи.

Свидетелями инцидента стали многочисленные журналисты, находящиеся поблизости.

"Госпожа Меркель, помогите мне, пожалуйста, помогите!" , - повторял нарушитель спокойствия даже в тот момент, когда представители службы безопасности повалили его на землю. Изложить суть своей просьбы он не успел: главу немецкого правительства спешно сопроводили в машину, которая через несколько секунд удалилась из поля зрения.

Инцидент произошел спустя пару часов после того, как Бундестаг в четвёртый раз подряд избрал Ангелу Меркель канцлером Германии.

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