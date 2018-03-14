"Госпожа Меркель, помогите мне!"
В среду возле здания немецкого парламента в Берлине неизвестный мужчина бросился к Ангеле Меркель с криками о помощи.
Свидетелями инцидента стали многочисленные журналисты, находящиеся поблизости.
"Госпожа Меркель, помогите мне, пожалуйста, помогите!" , - повторял нарушитель спокойствия даже в тот момент, когда представители службы безопасности повалили его на землю. Изложить суть своей просьбы он не успел: главу немецкого правительства спешно сопроводили в машину, которая через несколько секунд удалилась из поля зрения.
Инцидент произошел спустя пару часов после того, как Бундестаг в четвёртый раз подряд избрал Ангелу Меркель канцлером Германии.