Американские школьники выступают против оружия
Марш в Нью-Йорке с требованием предотвратить новые инциденты со стрельбой в школах.
Амриканские школьники по всей стране принимают участие в массовых манифестациях, трансляции которых ведут местные телеканалы. Крупнейшие акции проходят в Атланте (штат Джорджия), Вашингтоне, Детройте (штат Мичиган), Майами (штат Флорида), Нью-Йорке и Чикаго (штат Иллинойс). Одним из главных организаторов демонстраций выступает общественное объединение под названием Women's March. Ожидается, что на акции придут учащиеся более трех тысяч школ. Каждая из манифестаций должнапродолжаться не меньше 17 минут — в память о 17 погибших в Паркленде.