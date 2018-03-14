Посол Великобритании Лори Бристоу был вызван в МИД России, где ему был заявлен решительный протест в связи с выдвинутыми британскими властями обвинениями России в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Москва отвергла обвинения и ультиматум Лондона
Послу Великобритании в России заявлен решительный протест.
Москва отвергла обвинения и ультиматум Лондона
На Смоленской площади подчеркнули, что Москва не будет отвечать на выдвинутый накануне ультиматум Лондона, пока не получит образцы вещества, на которое ссылается британское следствие.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: "Прежде чем ставить ультиматумы – отчитаться перед британским правительством за 24 часа, – лучше соблюсти свои собственные обязательства по международному праву. В данном случае – Конвенции о запрещении химического оружия. Ну и вообще говоря о манерах, нужно помнить, что эпоха колониализма давно ушла в прошлое".
Выдвинутые Лондоном обвинения прокомментировали и другие высокопоставленные лица, в том числе председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко: "В России идет важнейшая политическая кампания по подготовке выборов президента. Поэтому это очередной фейк, направленный на раскручивание нового витка русофобской кампании".
Галина Полонская, Евроньюс: "Дело об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери может сделать Лондон главным оппонентом Москвы на Западе. Об этом пишет российская пресса. Многие СМИ цитируют официальное сообщение МИДа, в котором обвинения в адрес России называются попыткой дискредитировать страну как организатора чемпионата мира по футболу".