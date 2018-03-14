Завершился самый долгий в истории Германии процесс формирования нового правительства. Члены нового кабинета канцлера Ангелы Меркель приняли присягу в Бундестаге и официально приступили к выполнению обязанностей.
Новое правительство приведено к присяге
На формирование нового правительства ФРГ пришлось потратить 171 день.
Новое правительство приведено к присяге
"Я клянусь посвятить свои усилия благорлучию немецкого народа, приумножать его благосостояние, оберегать его от ущерба, соблюдать и охранять основной закон и законы Федерации, добросовестно исполнять свои обязанности и блюсти справедливость по отношению к каждому. Да поможет мне Бог", — прочитала Меркель текст присяги.
Вручая министрам грамоты о назначении, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил: "Хорошо, что время неопределенности и неуверенности миновало". Он отметил: "Либеральные демократии Запада подвергаются испытаниям, как внешним, так и внутренним. Принцип "каждый против каждого" снова распространяется в мировой политике". По его словам, многие надеются, что Германия покажет — "либеральная демократия дееспособна и нацелена на будущее".
В среду утром большинство депутатов Бундестага проголосовали за переизбрание Меркель на пост главы правительства. В ее поддержку выступили 364 депутата, против — 315.
Еще на четыре года у власти в Германии остается так называемая "большая коалиция" в составе консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов и Социал-демократической партии Германии.