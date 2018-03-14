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Германия

Меркель переизбрана на пост канцлера на 4-й срок

Большинство депутатов германского Бундестага проголосовало за переизбрание Ангелы Меркель на пост канцлера ФРГ

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Меркель переизбрана на пост канцлера на 4-й срок

Меркель переизбрана на пост канцлера на 4-й срок
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Ангелу Меркель в четвертый раз избрали канцлером Германии. В поддержку ее кандидатуры депутаты Бундестага отдали 364 голоса. Итоги тайного голосования были встречены продолжительными аплодисментами. На почетной трибуне присутствовали супруг Меркель Йоахим Зауэр и 89-летняя мать канцлера. Глава Бундестага Вольфганг Шойбле торжественно сообщил:

"364 депутата проголосовали "за", 315 - "против", девять воздержались. Таким образом, госпожа Ангела Меркель при необходимом минимуме в 355 голосов и согласно пункту 2 статьи 63 Конституции избрана канцлером".

Вольфганг Шойбле: "Госпожа Ангела Меркель, вы принимаете этот выбор?"

Ангела Меркель: "Да, господин президент, принимаю".

Ранее Меркель выразила благодарность за сотрудничество Социал-демократической партии (СДПГ), которая согласилась создать коалицию с блоком ХДС/ХСС.

Канцлер избирается Бундестагом на четыре года и может быть смещен с поста досрочно только с помощью механизма конструктивного вотума недоверия.