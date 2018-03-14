Ангелу Меркель в четвертый раз избрали канцлером Германии. В поддержку ее кандидатуры депутаты Бундестага отдали 364 голоса. Итоги тайного голосования были встречены продолжительными аплодисментами. На почетной трибуне присутствовали супруг Меркель Йоахим Зауэр и 89-летняя мать канцлера. Глава Бундестага Вольфганг Шойбле торжественно сообщил:
Меркель переизбрана на пост канцлера на 4-й срок
Большинство депутатов германского Бундестага проголосовало за переизбрание Ангелы Меркель на пост канцлера ФРГ
Меркель переизбрана на пост канцлера на 4-й срок
"364 депутата проголосовали "за", 315 - "против", девять воздержались. Таким образом, госпожа Ангела Меркель при необходимом минимуме в 355 голосов и согласно пункту 2 статьи 63 Конституции избрана канцлером".
Вольфганг Шойбле: "Госпожа Ангела Меркель, вы принимаете этот выбор?"
Ангела Меркель: "Да, господин президент, принимаю".
Ранее Меркель выразила благодарность за сотрудничество Социал-демократической партии (СДПГ), которая согласилась создать коалицию с блоком ХДС/ХСС.
Канцлер избирается Бундестагом на четыре года и может быть смещен с поста досрочно только с помощью механизма конструктивного вотума недоверия.