Наказание за Солсбери: Великобритания вышлет российских дипломатов

Великобритания обвиняет Россию в использовании химического оружия на своей территории и принимает санкции против Москвы. Об этом в ходе слушаний в Британском парламенте заявила премьер-министр Тереза Мэй. Нападение на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля она назвала преступным применением силы против Соединённого Королевства со стороны России.