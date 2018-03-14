Лавров и Чавушоглу обсудили Сирию

Одной из главных тем переговоров министров иностранных дел России и Турции стала ситуация в Сирии в преддверии саммита в Стамбуле и на фоне заявлений США о возможных ударах по Дамаску.

"Мы вчера довели до сведения общественности по линии Минобороны и МИД информацию о том, что готовятся очередные провокации с применением химоружия: будут организованы постановки, в частности, в Восточной Гуте"

Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция своей задачей в Сирии ставит борьбу с терроризмом, а не захват территорий: "Независимо от того, идет ли речь о восточной части Сирии или о западной, мы активно поддерживаем территориальную целостность Сирии. В совместных заявлениях с Россией и Ираном мы это подчеркиваем. Помимо ИГИЛ, в Сирии действуют такие террористические группировки как РПК, "Отряды народной самообороны" , "Ан-Нусра" и "Аль-Каида". Мы должны продолжить борьбу против этих группировок, но мы должны предотвратить и гибель мирных жителей".

Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что Москва жестко и по всем каналам предостерегла Вашингтон от удара по Дамаску со стороны возглавляемой США коалиции.

"Нет оснований сомневаться в намерении, по крайней мере, некоторых представителей руководства США закрепиться там надолго, если не навсегда, и способствовать развалу САР. Для этого применяются самые различные методы. Мы вчера довели до сведения общественности по линии Минобороны и МИД информацию о том, что готовятся очередные провокации с применением химоружия: будут организованы постановки, в частности в Восточной Гуте", — отметил Лавров.

Обсуждение действий по урегулированию сирийского кризиса продолжится 16 марта в Астане.

В ходе переговоров стороны обсудили также подготовку к намеченному на 2019 год перекрестному году культуры и туризма России в Турции и Турции в России.