В Джакарте сыграли "хороший и разный" джаз

Легенды индонезийского джаза сделали поклонникам настоящий подарок, сыграв концерт-ностальжи: в нем звучали лучшие хиты 80- и 90-х годов, и публика ликовала.

LAST DAY! Jakarta International BNI Java Jazz Festival 2018

Celebrate Jazz In Diversity



2, 3, 4 Maret 2018 at JIExpo Kemayoran – Jakarta

Dapatkan tiket di https://t.co/V20rxAenqf & official mobile apps atau ticket box terdekat



More info: JavaJazzFest</a> <a href="https://t.co/Ft599VWnKV">pic.twitter.com/Ft599VWnKV</a></p>— DREAMERS.ID ( DreamersRadioID) 4 mars 2018