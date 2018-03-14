В Джакарте сыграли "хороший и разный" джаз

Euronews Последние обновления: 14/03/2018 Размер текста Aa Aa

Джазовый фестиваль в Джакарте – один из крупнейших в мире, в этом году он собрал 300 исполнителей, которые в совокупности дали 90 концертов на 10 площадках.

Джазовый фестиваль в Джакарте – один из крупнейших в мире, в этом году он собрал 300 исполнителей, которые в совокупности дали 90 концертов на 10 площадках. И все это – за один уикенд. Девиз мероприятия – “Ммузыка хорошая и разная”. Каждый из стотысячной аудитории зрителей смог выбрать в фестивальном меню что-то свое.