Джазовый фестиваль в Джакарте – один из крупнейших в мире, в этом году он собрал 300 исполнителей, которые в совокупности дали 90 концертов на 10 площадках. И все это – за один уикенд. Девиз мероприятия – “Ммузыка хорошая и разная”. Каждый из стотысячной аудитории зрителей смог выбрать в фестивальном меню что-то свое.
В Джакарте сыграли "хороший и разный" джаз
В Джакарте сыграли "хороший и разный" джаз
Джазовый фестиваль в Джакарте – один из крупнейших в мире, в этом году он собрал 300 исполнителей, которые в совокупности дали 90 концертов на 10 площадках.
Легенды индонезийского джаза сделали поклонникам настоящий подарок, сыграв концерт-ностальжи: в нем звучали лучшие хиты 80- и 90-х годов, и публика ликовала.
LAST DAY! Jakarta International BNI Java Jazz Festival 2018
Celebrate Jazz In Diversity
2, 3, 4 Maret 2018 at JIExpo Kemayoran – Jakarta
Dapatkan tiket di https://t.co/V20rxAenqf & official mobile apps atau ticket box terdekat
More info:
JavaJazzFest</a> <a href="https://t.co/Ft599VWnKV">pic.twitter.com/Ft599VWnKV</a></p>— DREAMERS.ID (DreamersRadioID) 4 mars 2018
В Солнечную Джакарту привезли свои работы и музыканты группы Danish Radio Big Band. Группа увидела свет в 60-е годы, и за десятилетия существования записала свыше 80 альбомом, в том числе с участием таких звезд как Майлз Дэвис, Стэн Гетц и Джо Хендерсон
Ванессу Уильямс на фестивале встречали как королеву. Кем она, собственно, и является: получив в 1984 году титул “Мисс Америка”, Ванесса сделала музыкальную и актерскую карьеру поистине с королевским размахом.
Джаз-гитарист Ли Ритенур родился в Лос- Анджелесе, выступать начал в 16 лет, а потом за полвека своей карьеры играл только с лучшими рок, блюз и джаз музыкантами.
Поклонники Даниэля Сизара часами ждали его появления, чтобы щелкнуть на телефон ( билеты на концерт были распроданы загодя). Неслучайно: дебютный альбом молодого канадца номинирован в этом году на премию “Грэмми”. А его совместную с Кали Учис композицию отметили в “Грэмми”- категории “ритм и блюз”.
Ну какой фестиваль без “Коммодорес? Расцвет этой американской
фанк-соул группы пришёлся на конец 70-х – начало 80-х годов, когда солистом там был Лайонел Ричи.