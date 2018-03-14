Учёные со всего света выражают соболезнования в связи с кончиной британского астрофизика Стивена Хокинга. Не стало специалиста по чёрным дырам и теории вероятности, который открыл вселенную и науку для людей в разных странах мира.
Ученые скорбят по Стивену Хокингу
Британский астрофизик умер у себя дома в Кембридже в возрасте 76 лет
Ученые скорбят по Стивену Хокингу
Лауреат Нобелевской премии по физике Джордж Смут:
«Я ходил на «Теорию большого взрыва», он ходил на «Теорию большого взрыва». Потом были ещё представления с его участием. Его лекции были популярнее, за его выступления люди были готовы платить больше. Тем не менее, был один повод для его огорчения: я получил Нобелевскую премию, а он нет».
Всемирную известности Хокингу принесла «Краткая история времени», вышедшая в 1988. Её называют самой сложной книгой, завоевавшей любовь массового читателя.
Физик, популяризатор науки Джим Аль-Халили:
«Ему удалось донести до людей чудесную загадку Вселенной, диковинность мира, в котором мы живём. Вопросы, откуда мы взялись, где наше место во вселенной, — он донёс это до многих миллионов людей».
В специальном заявлении дети Стивена Хокинга назвали его «великим учёным, чье мужество и упорство в сочетании с выдающимися способностями и чувством юмора вдохновляли людей по всему миру».
В Университете Кембриджа подчеркнули «его исключительный вклад в науку и в популяризацию науки, которые стали непреходящим наследием».
Стивену Хокингу было 76. Большую часть жизни он боролся с боковым амиотрофическим склерозом, используя речевой синтезатор, чтобы заниматься наукой и открывать её миру.