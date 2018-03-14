«Стивен Хокинг показал нам, что для воплощения мечты не существует преград; его пример вдохновлял нас всех»: так на кончину знаменитого астрофизика откликнулось Европейское космическое агентство.
«Для воплощения мечты не существует преград»
Стивена Хокинга вспоминают сотрудники Европейского космического агентства
«Для воплощения мечты не существует преград»
«Когда Стив был студентом, на рубеже 60-х – 70-х, чёрные дыры были просто теоретической конструкцией. И в течение его жизни мы смогли, наконец, увидеть их воочию, понаблюдать, как они поглощают вещество. А вскоре, благодаря новой программе ЕКА — LISA — мы сможем измерить и их внутренние свойства», — рассказывает старший научный советник ЕКА Марк Маккохрин.
«Я слышал чьи-то слова о том, что работы Хокинга зададут работы всем остальным. Это как с Энштейном: его Общей теории относительности уже сотня лет, и весь этот век с её помощью изучают законы вселенной. То же самое произойдёт со Стивеном Хокингом. Его вклад настолько необъятен, что его концепции будут двигать науку ещё много-много лет», — говорит научный руководитель программы LISA Пол Макнамара.