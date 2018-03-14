«Стивен Хокинг показал нам, что для воплощения мечты не существует преград; его пример вдохновлял нас всех»: так на кончину знаменитого астрофизика откликнулось Европейское космическое агентство.

«Когда Стив был студентом, на рубеже 60-х – 70-х, чёрные дыры были просто теоретической конструкцией. И в течение его жизни мы смогли, наконец, увидеть их воочию, понаблюдать, как они поглощают вещество. А вскоре, благодаря новой программе ЕКА — LISA — мы сможем измерить и их внутренние свойства», — рассказывает старший научный советник ЕКА Марк Маккохрин.

«Я слышал чьи-то слова о том, что работы Хокинга зададут работы всем остальным. Это как с Энштейном: его Общей теории относительности уже сотня лет, и весь этот век с её помощью изучают законы вселенной. То же самое произойдёт со Стивеном Хокингом. Его вклад настолько необъятен, что его концепции будут двигать науку ещё много-много лет», — говорит научный руководитель программы LISA Пол Макнамара.