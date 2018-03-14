48% видов могут оказаться на грани вымирания, если средняя температура поднимется на 4,5 градуса. Такие данные приведены в докладе Всемирного фонда защиты природы. Речь идёт о потеплении, которое прогнозируют при сохранении нынешнего уровня выбросов и экономической активности. Если же будут выполнены требования Парижского соглашения 2015 г. и рост температуры будет ограничен всего парой градусов, тогда вымирание будет грозить каждому четвертому виду.
Каждый второй вид может исчезнуть из-за глобального потепления
Даже при снижении выборов в атмосферу в соответствии с последними международными соглашениями, потери для живой природы будут катастрофическими
Каждый второй вид может исчезнуть из-за глобального потепления
Наибольшие потери понесут леса Амазонки, Мадагаскар и Галапагосские острова, которые отличаются исключительным разнообразием флоры и фауны. Во Всемирном фонде отмечают, что сама природа может позаботиться о спасении: с изменением климата живые организмы способны не только адаптироваться, но и переселяться в более пригодные для жизни регионы. Но для этого, как сказано в докладе, люди должны обеспечить сохранность дикой природы в землях, которые могут стать новым домом для вымирающих видов.