Франция намерена подать в суд на Apple и Google за "злоупотребления в коммерческой деятельности". Об этом в среду заявил министр экономики страны Бруно Ле Мэр.
Бруно Ле Мэр: Google и Apple пойдут под суд
Франция обратится в суд с иском против американских компаний за "злоупотребления в их коммерческой деятельности по отношению к французским стартапам", заявил министр экономики страны.
Бруно Ле Мэр: Google и Apple пойдут под суд
Иск государства Франция с требованием наложить на американские компании штраф в размере двух миллионов евро будет рассматривать международный арбитражный суд в Париже, который занимается разрешением коммерческих споров.
Бруно Ле Мэр пояснил: Apple и Google "навязывают тарифы" французским стартапам при продаже приложений американским компаниям. При этом, последние могут вносить изменения в контракты в одностороннем порядке, что, по словам министра, совершенно недопустимо.
Заявление прозвучало на фоне роста напряженности в торговых отношениях Евросоюза с Соединёнными Штатами. Ранее Дональд Трамп заявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия. На что ЕС пообещал принять ответные меры.