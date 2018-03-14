Куда податься в поисках счастья? В Финляндию - отвечают социологи. Именно эта страна возглавила рейтинг самых счастливых в мире - гласит доклад ООН World Happiness Report-2018.
Финны- самые счастливые люди на планете
Согласно ежегодному докладу ООН World Happiness Report-2018, Финляндия - самая счастливая страна в мире.
Финны- самые счастливые люди на планете
Был проанализирован целый ряд показателей: благосостояние, продолжительность жизни, соцподдержка, уровень коррупции, наконец, степень личной свободы в 156 странах. Кроме того, отдельно в 117 из них был оценен уровень благополучия и счастья иммигрантов. И по этому показателю Финляндия тоже оказалась лидером.
"Я просто вижу, насколько хорошо всё здесь работает. Медицинское обслуживание - бесплатное абсолютно для всех. Транспорт функционирует эффективно. Образование - доступное, с наименьшими расходами для студентов и их семей", - говорит эта учительница, приехавшая в Финляндию из США, которые, кстати, опустились с 14-го на 18-е место по сравнению с прошлым годом.
Следом за Финляндией расположились Норвегия, Дания и Исландия. Примечательно, последние несколько лет эти государства Северной Европы удерживают лидерство в рейтинге.
Из неевропейских стран в топ-10 попали Канада, Новая Зеландия и Австралия. Россия заняла 59-ю строчку.