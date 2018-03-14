Туск призвал объединиться против России

Обвинение России в отравлении двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери, высказанное премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, нашло полную поддержку со стороны руководства Евросоюза и некоторых стран-членов ЕС.

Предельно жёстко в адрес России высказался председатель Европейского совета Дональд Туск: "Тогда, когда кто-то посторонний распространяет фальшивые новости, вмешивается в наши выборы и нападает на людей на нашей территории с помощью нервно-паралитического газа, мы должны отвечать не трансатлантической перепалкой, а трансатлантическим единством".

Призыв к коллективному Западу объединиться против "злонамеренной" России поддержал британский евродепутат Эшли Фокс: "Такое поведение России вписывается в один ряд с аннексией Крыма, кибератаками на Эстонию. А теперь еще и использование химического оружия в Солсбери, который находится в моем избирательном округе. Там произошло покушение на убийство двух человек, мужчины и его дочери. Такое поведение России неприемлемо. Это нападение на Соединенное Королевство и Запад должен ясно дать понять, что это неприемлемо".

Но некоторые депутаты Европарламента, как, например, немец Гельмут Шольц, не разделяют антироссийские настроения и призывают искать способ разредить обстановку:

"Мы попали в спираль. Куда ответное заявление г-жи Мэй может нас завести.? Как нам выйти из пике? Я бы предложил позволить русским приехать в Лондон и на место происшествия, чтобы принять участие в изучении улик, а затем попросить русских предложить свою версию произошедшего".